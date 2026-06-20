高岡の街を開いて鋳物産業を起こした前田利長をしのぶ「御印祭」の前夜祭がきのう行われました。前夜祭の会場、高岡鋳物発祥の地とされる高岡市金屋町の石畳の通りは多くの人でにぎわいました。御印祭は、江戸時代に高岡の街を開いて銅器などの鋳物産業の基礎をつくり上げた、加賀前田家2代当主・前田利長の遺徳をしのぶ祭りです。およそ600人が、鋳物職人の作業歌を基にした民謡にあわせて踊りました。「エンヤシャ ヤッシャイ」