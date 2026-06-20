◇MLB ドジャース6×-5オリオールズ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が試合後インタビューに応じ、先発した佐々木朗希投手や、第2子出産のため欠場した大谷翔平選手について語りました。佐々木投手はこの試合で先発し、5.2回4安打3失点6奪三振1四球と好投。ロバーツ監督はその佐々木投手について「素晴らしかった。ヘンダーソンにスプリッターを打たれてホームランにはなったが、それ以外は本当によ