けさ、朝日町の住宅街に近い海岸沿いでクマが出没し、町が緊急銃猟により1頭を駆除しました。吉本康祐記者「クマは海岸と高齢者施設の間にある林に逃げたところを駆除されたということです」朝日町によりますと、きょう午前6時すぎ、朝日町横崎新のダイヤ海岸そばの海浜公園で町の職員がクマを目撃し、近くの防潮林に移動したのを確認しました。その後、笹原町長が緊急銃猟の許可を出したことを受け、町の鳥獣被害対策実施隊が午前