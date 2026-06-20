◇セ・リーグ広島6―4ヤクルト（2026年6月20日神宮）広島の辰見が盗塁でのアクシデントで途中交代するアクシデントがあった。7回無死に代打モンテロがヒットで出塁したところで雨天によるコンディション不良により試合が中断。再開後、モンテロの代わりに出場した代走の辰見が盗塁を試み、二塁にヘッドスライディング。判定はセーフとなったが、この時にどこかを傷めたのか、ベンチに引きあげる際には足を引きずっていた