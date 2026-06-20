Snow Manの佐久間大介さん（33）が出演する日本テレビ系のバラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。20日の放送では、映画『Michael／マイケル』が公開されるなど、没後17年を迎える今も人々を引きつける“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンさんを深掘りします。スタジオには、最近あらためてマイケル・ジャクソンさんに興味を持ち始めたという大久保佳代子さん（55）がゲストとして登場。さらに、ダ