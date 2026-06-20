◇プロ野球セ・リーグ広島8−6ヤクルト(20日、神宮球場)ヤクルトが降雨コールドで広島に敗れました。ヤクルトは1点ビハインドの2回、ランナー1塁で古賀優大選手がタイムリーを放ち同点、3回には増田珠選手が広島先発の森下暢仁投手のフォークをとらえ、レフトスタンドへのソロホームランで勝ち越します。試合前から振っていた雨のため短い中断と再開を繰り返す中迎えた4回、松下歩叶選手がツーベースで出塁すると、続くオスナ選