【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）が２０日、第２子が誕生したことを自身のインスタグラムで発表した。昨年４月に第１子の長女が誕生した時と同様に、生まれたばかりの赤ちゃんとみられる小さな両足の裏の写真を載せた。妻の真美子さん（２９）との連名で、「私たちは人生におけるこの素晴らしい日を再び一緒に迎えることができ、大きな喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてあ