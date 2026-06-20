テレビ東京系「あちこちオードリー」が１６日に放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。この日は、現役弁護士芸人として人気急上昇中の、こたけ正義感をゲストに迎えた。この日は人気企画「自作自演ですが反論してもいいですか？」。自らが考えた架空のＳＮＳ書き込みに対し、自らが反論していく。こたけは「香川大学程度の学歴で“高学歴”って名乗ってテレビ出てるのやばいｗ」を提示。若林は「これ、