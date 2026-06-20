天皇皇后両陛下がつい先ほど、次の公式訪問先であるベルギーへ向け出発されました。現地時間の午前10時ごろ、両陛下は、オランダ・アムステルダムの空港で見送りの関係者らと挨拶を交わされました。その後、政府専用機に乗り、今回の訪問で2か国目となるベルギーに向けて出発されました。今年は、日本とベルギーの外交関係樹立160周年にあたり、現地時間23日には歓迎式典や晩さん会に臨まれます。両陛下のベルギー訪問は1999年に国