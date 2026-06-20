ロッテは20日、18時から開始予定だった楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）は14時30分に雨天中止決定を発表した。予告先発となっていたロッテ・小島和哉はこの日、室内練習場でダッシュやキャッチボールなどで汗を流した。投手は室内練習場でキャッチボール、野手は室内練習場で打撃練習、ノックなどを行った。この日も一軍登録はなかったが、カスティーヨが室内練習場で投手陣と共にキャッチボールなどを行っていた。なお、ロ