7回の攻撃中…辰見の交代後に雨天コールドが成立■広島 8ー6 ヤクルト（20日・神宮）広島・辰見鴻之介内野手にアクシデントが発生した。20日に神宮球場で行われたヤクルト戦の7回、代走で出場したが、二塁への盗塁時に足を痛めたのか、一度ベンチに下がった。そのまま代走が送られた。広島が8-6とリードして迎えた7回、モンテロが右前打で出塁すると、辰見が代走で登場した。続く石原の打席で二塁へ盗塁を敢行してヘッドスライ