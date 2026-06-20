4点差の9回に益田から反撃のソロ■ロッテ 8ー5 楽天（19日・ZOZOマリンスタジアム）楽天・佐藤直樹外野手は19日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に「3番・右翼」で先発出場。9回に6号ソロを放った。軽く振ったように見えたスイングだったが、逆方向への一発。「何でこれが入るの？」「来てくれてありがとう」とファンも沸き立っている。吉井理人監督の初陣となった一戦。初回に2点を先制した楽天だったが、ロッテ打線