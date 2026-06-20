一転して苦境に陥っている。北中米ワールドカップにおいて、アジア勢は開幕から計６試合を戦い、２勝４分で無敗をキープしていた。しかし、大会６日目にイラクがノルウェーに１−４で完敗すると、そこから歯車が狂ったかのように負け続け、現在までに６連敗となってしまった。急変ぶりが話題となるなか、中国メディア『網易』が「アジアの夢崩壊！歴史的な６戦無敗から６連敗――何が明暗を分けたのか？」と見出しを打った記