20日、指宿市の海岸で清掃活動が行われ、200人を超える参加者が地元の海をきれいにしました。指宿港海岸で行われた清掃活動には地元の自治会や住民、指宿海上保安署の職員など約230人が参加しました。海洋ゴミの問題について考え地元の海岸をきれいにしようと行われているもので2026年が3回目の開催です。参加者たちは様々な種類のゴミを袋いっぱいに集めていました。(参加した子ども)「ゴミはたくさん取れたがまだいろんなゴ