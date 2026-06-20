霧島市で小学生が鹿児島黒牛について学ぶイベントが行われ、子どもたちは育て方など牛について理解を深めていました。20日霧島市の窪田畜産で行われたのは子どもたちが鹿児島黒牛について学ぶイベントです。次世代を担う子どもたちに食べ物や農業の大切さなどについて知ってもらおうとJAあいらが主催したもので、小学4年生から6年生までの18人が参加しました。子どもたちは牛舎を見学して牛の育て方や生態などを学びました。