札幌市西区の病院の駐車場で70代女性が乗用車にひかれる事故があり、意識のない状態で病院に搬送されました。事故があったのは、札幌市西区八軒2条西1丁目の病院の駐車場です。（２０２６年６月２０日）午後3時ごろ目撃者から「車の下敷きになっている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと駐車場内で乗用車が歩いていた70代女性をひいたということです。女性は、一時車の下敷きとなり頭から出血し意識のない状態で