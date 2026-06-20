食と農をテーマにした「あぐりスクール」が開校し地元の子供たちが田植えを体験しました。JAそお鹿児島が開いた「あぐりスクール」には、地元の小学生約20人が参加しました。「あぐりスクール」は、農作業などを通じて農業と食べ物の大切さを学んでもらおうと開催されていて、初日の20日は田植えの体験が行われました。（男の子）「最初は深いと思っていたが途中からどんどん楽しくなってきた」（女