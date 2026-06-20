◇プロ野球セ・リーグ 広島8−6ヤクルト(20日、神宮球場)広島の辰見鴻之介選手がアクシデントで交代となりました。6回が終わり雨の影響でこの日3度目の試合が中断。28分後再開されると7回、先頭のモンテロ選手がヒットで出塁します。代走で現在15盗塁の辰見選手が送られると2塁へ盗塁。ヘッドスライディングでセーフとなりますが、膝を押さえ苦もんの表情。治療のため自力でベンチへ下がりますが途中交代となりました。その後球審