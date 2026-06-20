◇MLB ドジャース6×-5オリオールズ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)今季13度目の先発登板で、6回途中3失点と好投するものの同点に追いつかれて降板となった佐々木朗希投手。その後チームがサヨナラ勝ち。試合後には自身の投球を振り返りました。佐々木投手はこの日の出来について「全体的にはやりたいことはできましたし、ボールもいいボールが多かったと思うので、同点に追いつかれてしまったんですけど、全体的にはやりた