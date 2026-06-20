女優・平愛梨が、サッカーＷ杯北中米３カ国大会大会の日本代表を応援するため、現地入りしたことを報告した。日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコのモンテレイで、チュニジア代表と１次リーグＦ組第２戦を戦う。２０日（日本時間）、ＳＮＳを更新し、「Ｉｃａｍｅｔｏｓｅｅｔｈｅｂｅｓｔｖｉｅｗ」（『最高の景色』を見るために来ました）とＦＩＦＡワールドカップのキャップをかぶった写真を投稿。「