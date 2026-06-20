フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「黄金コンビ」。プロ野球・日本ハムの先輩、後輩で糸井嘉男氏、中田翔氏が登場。糸井氏は６年連続３割２０盗塁。中田氏は通算３０９本塁打のスラッガーとして、ともに主力として活躍した。糸井氏は、中田氏の入団当時の印象を聞かれ「もう、見たまんまですよ…。『来た…。これ、ガキ大将が来たで…』みたいな。ふ