岸和田競輪のG1「高松宮記念杯」は5日目を終えた。この日、もっとも雨脚が強かった西日本の準決勝12Rを古性優作（35＝大阪）が制した。前日19日の「白虎賞」につづいて寺崎浩平（32＝福井）との2車ライン。突っ張った山崎賢人、仕掛けた石原颯が踏み合う流れ。寺崎が打鐘7番手から捲り、向正面では2車で出切り、後続を引き離した。「寺崎君を信頼していたので、ついていくだけ。素晴らしかった。踏み出しから強烈だった。信