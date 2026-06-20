◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―８広島＝７回途中降雨コールドゲーム＝（２０日・神宮）広島は、首位・ヤクルトとの雨中の乱打戦を制した。３点を追う５回に先発・森下の代打・小園の２ランで１点差に詰め寄り、ファビアンが同点犠飛。６回は１死満塁から菊池の２点二塁打にファビアンも２点打で続き、一挙４得点。６回に３番手・遠藤が２点を返されたが、６回終了後にさらに雨脚が強まって中断。再開したが、７回表途中で降