ドジャース・大谷翔平投手が日本時間２０日、自身のインスタグラムで第２子が誕生したことを報告。お祝いムードに包まれる中、愛犬の存在感が話題となっている。大谷は真美子夫人と連名でコメント。英語で「Ｗｅａｒｅａｇａｉｎｏｖｅｒｊｏｙｅｄｔｏｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｔｈｉｓｗｏｎｄｅｒｆｕｌｄａｙｉｎｏｕｒｌｉｖｅｓｔｏｇｅｔｈｅｒ．（私たちは再び、この素晴らしい日を一緒に人生の中