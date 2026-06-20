巨人は２０日の中日戦（東京ドーム）に１―０と接戦を制し、連敗を２でストップ。橋上秀樹監督代行（６０）は、３回に先制１号ソロを放った浅野翔吾外野手（２１）を「本当に期待に応えてくれた」と絶賛した。昇格したばかりの高卒プロ４年目が、?復活弾?を放った。浅野はこの日、３週間ぶりとなる一軍昇格を果たし「８番・左翼」で即先発出場。０―０の３回に先頭で打席に立つと、相手先発・大野の３投目・１２９キロの内角カ