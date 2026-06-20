１９日放送のＴＢＳ系「ララＬＩＦＥ」（金曜・午後１１時半）に女優の沢尻エリカが出演。行きたかったという世界遺産を訪れた。番組冒頭、沢尻が珍しい「道」の世界遺産京都、大阪、和歌山、奈良、三重にまたがる「熊野古道」でベンチに座る映像が流され、「ずっと来たいなぁって思ってて。１０年ちょっと前ぐらいに和歌山に遊びに来てるときに、すごくめっちゃ自然がきれいでいいなぁってなってて、来たいなあって思ってて。