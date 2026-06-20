楽天・藤井聖投手が２０日、２勝目を懸けて臨む２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯへの意気込みを語った。チームが最下位に沈む中、応援してくれるファンを思い「勝ちを届けたい。こういう状況だからこそ、応援してくださる方の思いをくんで、僕らはプロとして戦わなきゃいけない」。言葉には自然と熱がこもった。１９日のカード初戦に敗れ、２０日の２戦目が雨天中止となり、吉井新監督の初勝利も懸かる。「吉井新監督に１勝を（届け