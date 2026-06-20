元女子サッカー日本代表ＤＦの鮫島彩（３９）が２０日、都内で行われたサッカー日本代表応援イベントに登場。２０１１年のＷ杯（ドイツ）で優勝したなでしこジャパンの経験を踏まえ、現在のサムライブルーが持つ強みを分析した。同イベントには鮫島のほか、元サッカー選手・那須大亮や森保一監督の次男でユーチューバーグループ「ＬＩＳＥＭ」のメンバー・けーご（森保圭悟）が登壇した。鮫島は北中米Ｗ杯のオランダ戦（１４