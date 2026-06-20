６月２０日の函館４Ｒ・３歳未勝利（ダート１７００メートル＝１４頭立て）でミリオンアップ（牝３歳、父オルフェーヴル）が１着となり、管理する野中賢二調教師＝栗東＝がＪＲＡ通算４００勝を達成した。通算４０６３戦目での到達で現役３７人目。インティでの１９年フェブラリーＳでのＧ１・１勝を含む重賞１３勝をマークしている。野中賢二調教師「信頼して預けてくださっているオーナーをはじめ、厩舎スタッフ含め、みんな