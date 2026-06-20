傘を差して出かける日が増えるシーズンがやってきました。傘に片手を奪われていると、なにかと不便だし、荷物が多い日はさらに負担が増えます。100円ショップも最近はレイングッズコーナーが充実しているな……と思っていたら、まさかの解決アイテムがSeriaにありました！●両手が自由に使える傘ハンドルホルダー各110円Seria／https://www.seria-group.com※掲載商品は取材時点のものであり、現在お取扱いしていない場合があり