【モデルプレス＝2026/06/20】女優の長濱ねるが20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳元坂道「結構バッサリいってる」別人級ショートヘア◆長濱ねる、ショートにイメチェン長濱は「髪を切った！」と投稿。肩下までの長さがあったヘアスタイルから、肩上までの長さまで大胆にカットされた新しいヘアスタイルを披露している。◆長濱ねるのイメチェンに反響長濱のイメージチェン