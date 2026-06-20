JR西日本 JR西日本によりますと、20日午後4時40分ごろ、岡山県真庭市久世のJR姫新線で、走行中の普通列車（1両編成）が倒木と接触しました。 普通列車は緊急停車しましたが、乗客と乗員にけがはないということです。 倒木の撤去作業のため、JR姫新線は午後4時40分から津山駅と中国勝山駅の間で運転を見合わせています。