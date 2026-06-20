太平洋戦争末期に、旧日本陸軍の西部軍により殺害されたアメリカ兵の捕虜らを慰霊する法要が、20日、福岡市で行われ日米の関係者が参列しました。福岡市城南区の油山観音で行われた法要には、殺害されたアメリカ兵捕虜の遺族や、処刑に関わった元戦犯の親族などが参列しました。福岡市に置かれていた旧日本陸軍西部軍は、福岡大空襲翌日の1945年6月20日、軍律会議にかけることなく、捕らえていたアメリカ兵8人を処刑しました。太平