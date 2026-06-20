舘ひろし（C）MBS 俳優の舘ひろしが、6月21日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。前代未聞の“アドリブ＆カンペ”疑惑の全貌を激白。渡哲也の命で下された「鉄拳制裁事件」の真相から、舘が魂を継承した「映画への巨大な野望」まで、漢（おとこ）の生き様の神髄をすべて解き放つ。林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。 今回のゲストは、俳優界