天皇皇后両陛下は、さきほどオランダを出発し、次の訪問国ベルギーに向かわれました。オランダ公式訪問を終えた天皇皇后両陛下は、現地時間の20日午前10時ごろ、スキポール空港に到着されました。お2人は、車を降りた後、車の運転手とにこやかに挨拶されています。その後、オートバイで護衛してきた部隊に近づき、握手をして礼を述べられました。そして儀仗隊が並ぶなか、見送りに来た人たちに一人ずつあいさつされています。そし