俳優の齊藤京子（28）が20日、都内で『恋愛裁判』Blu-ray＆DVD発売記念トークイベント＆特典お渡し会を開催。日向坂46でのアイドル時代を振り返り、「学生時代の青春をはるかに上回るくらい最大限の青春でした」と笑顔で語った。【写真】ふんわりスカートがかわいい！齊藤京子今作は、実際の裁判をモチーフに、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・“まいまい”こと山岡真衣（齊藤）が、「恋愛禁止ルール