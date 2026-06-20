昭和歌謡グループ「SHOW―WA」と「MATSURI」が出演する舞台が決定した。タイトルは「デカ×ホシ」で、9月9〜18日に東京・有楽町のI’MASHOWで開催される。刑事たちが張り込む部屋と窃盗団のアジトを舞台に、両者の駆け引きを描いた物語。「SHOW―WA」が刑事側を「MATSURI」が犯人側を演じ、それぞれの視点から1つの物語を表現する。演出を務めるのは歌舞伎俳優の尾上松也（41）で、歌舞伎以外の演出は今回が初めてとなる