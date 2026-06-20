「オリックス０−４西武」（２０日、京セラドーム大阪）オリックスが首位西武のエース・隅田に散発３安打と手も足も出ず、今季９度目の完封負けを喫した。先発転向のペルドモが５回途中４失点で３敗目。打線も初回に西川の先頭打者安打以降、無安打で九回に２安打を打つのが精一杯だった。この日から左足の違和感で３試合欠場中だった紅林がスタメン復帰。しかし、宗が試合中に下半身の違和感を訴え、途中交代する事態が発生し