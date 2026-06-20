米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が日本時間20日、自身のインスタグラムを更新。真美子夫人が第2子を無事に出産したことを発表した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 大谷は、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの写真をインスタグラムにアップ。赤ちゃんは、大谷の愛犬・デ