ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムを更新。真美子夫人が第2子を出産したことを報告。関係者へ向けて感謝のメッセージを綴った。 ■デコピンプリントの青いTシャツ 大谷はこの日、本拠地でのオリオールズ戦を欠場。球団公式Xから「パタニティリーブ（父親産休）のためチームを離れています。今週末のどこかで戻ってくる予定」と発表されていた。そして同日