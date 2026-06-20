今春の求人、過去最高の４・１２倍高校生の就職戦線が空前の「売り手市場」となっている。今春卒業生の求人倍率は４・１２倍で過去最高を更新した。令和の「金の卵」を獲得しようと、企業は「給料や待遇アップ」「ＡＩ（人工知能）に代替されない仕事」などと売り込んでいる。（岡本裕輔）急激に倍率上昇５日に東京都港区で開かれた高校生向けの仕事体験イベント。来場した約４８０人に向けて、６６社がアピール合戦を繰り広げ