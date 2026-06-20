天皇皇后両陛下はオランダでの日程を終え、次の訪問国ベルギーへ向かわれました。オランダでの日程の最終日、両陛下はウィレムアレクサンダー国王夫妻と共に小児がんセンターを訪問されました。国王夫妻は、治療を続ける子ども達に「日本から来た大切なお客様だよ」と紹介し、国王が「僕たち4人の写真が少ないからたくさん撮って」とカメラマンに伝え、集合写真を撮影しました。オランダ・ウィレムアレクサンダー国王：来てくれて