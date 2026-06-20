石破茂元首相が２０日までに更新された元放送作家の鈴木おさむ氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。政治家になった理由を問われた石破氏は「それは親が死んだから」と答えた。１９８１年に鳥取県知事や参院議員を務めた父・二郎氏が亡くなった際、葬儀委員長を務めた田中角栄氏から「今すぐ銀行を辞めて、名刺を持って一軒づつ歩いて選挙の票の挨拶回り（をしなさい）。お前が国会議員になるんだ」と言われたことを明かし