インスタグラム更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間20日、インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。球団は現地19日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していた。日米のファンから「男の子かな!?」と推測する声が続出した。チームを離れていた大谷から、吉報が届いた。インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。英語で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私た