◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝２０日、栗東トレセン昨年覇者のキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は坂路で調整。機敏な脚さばきで登坂した。中竹調教師は「状態は前走とそんなに変わらない。出来はいいと思う」とうなずく。重馬場だった昨年の東風Ｓで９着に敗れている。中竹師は「雨がやだな。どこまで回復してくれるか…。馬場が悪いのは（キープカ