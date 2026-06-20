２０１９年３月に元テレビ朝日を退社し、現在はフリーの宇賀なつみアナウンサーが４０歳の誕生日を迎えたことを報告した。宇賀アナは２０日、自身のインスタグラムを更新し「本日またひとつ歳を重ねまして、４０代に突入しました。たくさんのメッセージをありがとうございます！！」と報告し、ボーダー柄のオーバーシャツ姿で花束を抱きかかえて笑顔をみせるショットをアップ。「今が最高に楽しいと思っていた２０歳の頃より、