シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフト（36）の自宅で結婚式に向けた準備が本格化しているとみられている。アメリカンフットボール選手のトラヴィス・ケルシー（36）との結婚式が間近だと噂されているテイラー、米ロード・アイランド州ウェスタリーのウォッチ・ヒルにある邸宅で数々の動きが目撃されている。 【写真】顔をくっつけてアツアツぶりが伺えるお二人さん