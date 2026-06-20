木原稔官房長官の首席秘書官を務める茂木正氏（60）が昨年、大阪・関西万博の首席国際博覧会統括調整官を務めていた際、公費で不正な出張を繰り返していたことが「文藝春秋」の取材でわかった。【画像】官房長官秘書官として官邸に詰める茂木氏がA子に送ったLINEこの報道を受け、木原稔官房長官は6月12日、茂木氏が公費の出張で不倫相手と5回ホテルで過ごし、そのうち2回は宿泊していた事実を確認したことを明らかにした。さら