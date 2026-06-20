タレントの中山秀征が、20日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前5：55）を途中退席した。理由を自身の口から説明した。【Xより】中山秀征『シューイチ』途中退席の理由…あす放送の内容を伝えた公式X番組冒頭で、あすに控えた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦について取り上げることを紹介しつつ「そして、実は私も明日のチュニジア戦を観戦する」と報告。「おお！」とスタジオがどよめく中「この