近年、住宅地や農地など、人里へのクマの出没が相次いでいる。時にその凶暴性を剥き出しにして人に襲い掛かるクマに遭遇した時、我々はどう対処すればよいのか。総力取材で明らかになった、クマの恐るべき実態とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆ ◆ ◆都市部での目撃情報が相次ぐ「朝、飼っている犬が表でワンワンと吠えたんだよ。『どうした？』と見に行くと、犬が家の裏の方を見ながら行ったり来たりしている。キツ